Спостерігачі ОБСЄ зафіксували велике скупчення важкої зброї бойовиків на Донбасі

Зокрема, знову виявлено реактивні системи залпового вогню "Град", різні типи гаубиць, зенітні ракетні комплекси, танки і протитанкові гармати.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) продовжують фіксувати велике зосередження важкої зброї контрольованих Росією бойовиків на Донбасі.

Про це йдеться у звіті місії у період 3 19:30 13 серпня до 19:30 14 серпня, опублікованому на сайті ОБСЄ.

«13 серпня в непідконтрольних урядові районах безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіусу дії знову виявив 6 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) на території об’єкта, розташованого на схід від міста Хрустальний (колишній Красний Луч, 56 км на південний захід від Луганська), та 8 РСЗВ (БМ-21) на території об’єкта, розташованого в центрі Хрустального, а також 7 РСЗВ (БM-21) на південь від селища Садовий (57 км на південний захід від Луганська) і 4 самохідні гаубиці (2С1) на південний схід від села Тернове (57 км на схід від Донецька)», - наголосили спостерігачі.

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За їхніми даними, того ж дня безпілотний літальний міні-апарат СММ виявив, ймовірно, РСЗВ (БМ-21) на південь від Богданівки (44 км на захід від Луганська).

«14 серпня безпілотник СММ виявив 3, ймовірно, буксирувані гаубиці (Д-30 «Жаба», 122 мм) неподалік від Новогригорівки (33 км на захід від Луганська)», - заявили в СММ.

Крім того, 13 серпня за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах безпілотник СММ дальнього радіуса дії виявив 18 буксируваних гаубиць (2А65 «Мста-Б», 152 мм) на території одного об’єкта і танк (T-64) на території іншого об’єкта, обидва - на схід від Хрустального, протитанкову гармату (МТ-12 «Рапіра», 100 мм) біля міста Ровеньки (54 км на південь від Луганська), 10 самохідних гаубиць (2С1), 12 буксируваних гаубиць (Д-30), 3 зенітні ракетні комплекси (9К35 «Стріла-10») і 11 танків (T-64) на південь від Садового, 16 танків (невизначеного типу) у Мануйлівці (65 км на схід від Донецька) і 34 танки (невизначеного типу) на південний схід від Тернового.

«14 серпня спостерігачі бачили два танки (Т-64) на вантажних платформах, що рухалися на південний захід від н. п. Нагірне (44 км на південь від Луганська)», - додали спостерігачі.

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) 10-11 серпня зафіксували велике зосередження важкої зброї на окупованих територіях Донбасу та сотні ящиків з боєприпасами і снарядами.

Раніше, 6 серпня спостерігачі помітили 24 танки типу Т-72 російських окупаційних військ на Донбасі.

А 1 серпня, безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ помітив на окупованій частині Луганської області рух конвою з восьми гаубиць контрольованих Росією бойовиків. Також безпілотник ОБСЄ помітив 12 танків - шість Т-64 та шість Т-72 - неподалік Хорошого.