Бойовики вчора гатили по ЗСУ на всіх напрямках: у хід йшло заборонене озброєння

Упродовж минулої доби двоє українських військових отримали поранення. За даними розвідки, двох окупантів знищено, ще одного поранено.

Упродовж минулої доби, 21 серпня, бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі 4 рази із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, російські окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – і з озброєння БМП.

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«Також ворог застосовував міномети калібру 82 та 120 мм. Обстріли здійснювалися по захисниках населених пунктів Артема, Новотошківське, Кримське, Зайцеве, Залізне, Авдіївка, Новомихайлівка, Піски, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине. Застосовуючи важке озброєння, противник обстріляв із мінометів калібру 120 мм позиції українських військ поблизу Залізного та Гнутового, а з мінометів калібру 82 мм – оборонців Авдіївки та Чермалика», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що упродовж минулої доби двоє українських військових отримали поранення.

Протягом ночі окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Павлопіль, Лебединське та Водяне. Важке озброєння не застосовувалося.

«Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України цієї доби немає. За даними розвідки, двох окупантів знищено, ще одного поранено», – додали у штабі.