На Донбасі бойовики сьогодні 12 разів порушили режим тиші, поранено українського військового

Під час обстрілів поблизу Авдіївки і Чермалика окупанти застосували міномети калібром 82 мм.

На сході України бойовики російсько-окупаційних військ 12 разів порушили режим тиші, один український військовий зазнав поранення.

Про це повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Артема, Новотошківське, Кримське, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Чермалик та Лебединське", - йдеться у повідомленні.

При цьому під час обстрілів в районах Авдіївки і Чермалика бойовики застосували проти військовослужбовців Об’єднаних сил міномети калібром 82 мм.

Зазначається, що внаслідок бойових дій учасник операції отримав поранення.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі окупанти 23 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил, двоє українських військових отримали поранення.