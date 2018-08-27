Екс-командувач ВМС України попередив про небезпеку "найгіршого сценарію" через дії РФ на Азові

За словами колишнього командувача ВМС України, Росія реалізовує стратегію хаосу в Азовському морі і все прораховує крок за кроком.

Геополітичне зазіхання Росії на Україну стосується і відсторонення нас від моря, аби перетворити Україну з морської держави в континентальну.

Про це у неділю заявив віце-адмірал Сергій Гайдук, командувач Військово-Морських Сил України у 2014-2016 рр. в ефірі Еспресо.TV.

"Проект Новоросія" знаходиться в Росії на порядку денному, а дії, які проводяться на приморському фланзі у Чорному і Азовському морях, є кроками Росії, що стосуються реалізації цього проекту", - наголосив він.

За словами колишнього командувача ВМС України, Росія реалізовує стратегію хаосу в Азовському морі і все прораховує крок за кроком. Зокрема, економічний тиск на Маріупольський і Бердянський морські порти має не тільки суто економічний вплив.

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"Ми повинні розуміти, що у цих портах працює до 5 тис. портовиків, які у разі втрати роботи можуть проводити акції соціального характеру, тобто можуть бути соціальні коливання серед населення і тут прорахунок іде в тому напрямку. Уявіть собі, на сході від Маріуполя знаходиться "нульовка", де перебуває наше приморське угруповання, яке щоденно має бойові зіткнення з противником, а на захід від Маріуполя і в самому Маріуполі йдуть бунти населення, бо вони втрачають роботу, втрачають можливість утримувати свої сім’ї та таке інше. Я думаю, ці питання прораховуються і на це робить ставку Росія", - пояснив віце-адмірал Гайдук.

Водночас він зазначив, що Кремль буде використовувати акції протестів серед металургів, бо основні види карго, які перевалюються через морські порти, є продуктом металургійної галузі.

За словами колишнього командувача ВМС України, подібні акції будуть використані для реалізації "найгіршого сценарію - прорубання коридору, який йде вздовж Азовського моря".