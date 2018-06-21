"Повний контроль": експерт розповів про головне завдання РФ в Азовському морі

На думку військового експерта, питання Азовського моря необхідно вирішувати в масштабах державної програми створення військово-морського флоту у складі Збройних Сил України.

Головне завдання Російської Федерації в Азовському морі полягає у встановленні повного контролю над ним як у військовому, так і в економічному плані, а також в обмеженні там економічних інтересів України.

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РФ контролює Азов повністю і провокацій там не буде, розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час чату на "Главреді".

"На сьогоднішній день у нас немає сил і засобів для реакції на загрози Російської Федерації в акваторії Азовського моря. За винятком посилення берегової охорони наших морських кордонів", — зазначив співрозмовник.

За його словами, питання Азовського моря необхідно вирішувати в масштабах державної програми створення військово-морського флоту у складі Збройних Сил України.

"Головне завдання РФ — повний контроль над Азовським морем як у військовому, так і в економічному плані, а також утиск наших економічних інтересів на Азовському узбережжі", — заявив Жданов.

"А у нас немає сил і засобів для протистояння на морі. До відкритої агресії або вторгнення Росія не вдасться через те, що їм потрібно буде легалізуватися. Принцип "їх там немає" суворо дотримується Російською Федерацією", — підкреслив він.