Захарченку шукають заміну: експерт спрогнозував, коли і як "приберуть" ватажка "ДНР"

За прогнозами експерта, на місце Захарченка у найближчі тижні Кремлем буде призначена більш зручна кандидатура.

Судячи з усього, вже у вересні Кремль призначить замість ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка когось більш зручного для подальших переговорів з Україною.

Про це розповів військовий оглядач Юрій Карін. За його словами, на місце Захарченка стане менш одіозна особистість, без крові на руках, передає "Апостроф".

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"За оперативними даними групи "Інформаційний спротив", на місце того ж Захарченка в найближчі тижні Кремлем буде призначено більш зручну кандидатуру, спеціально заточену під так зване досягнення домовленостей з новим проросійським президентом України. Тобто це буде фігура без поганого шлейфу, судимості й крові на руках", – зазначає Карін.

Водночас, навряд чи Захарченка будуть "іти" так само яскраво, як колишнього ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

"За нашими даними, у вересні в Донецьк прибуде комісія з Росії, яка знайде зловживання владою, бардак й інше для усунення Захарченка з посади", – говорить експерт.

"Хто буде замість Захарченка? Суть одна – буде нова маріонетка Кремля, прізвище якої зовсім не важливе...", – додає Карін.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в "ДНР" запропонували продовжити термін дії повноважень ватажка угруповання і "депутатів".