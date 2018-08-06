На окупованому Донбасі захотіли скасувати вибори ватажка "ДНР" цього року: названо причину

Якщо "народна рада "ДНР" підтримає ініціативу про продовження термінів дії повноважень ватажка і "депутатів", то "виборів" ватажка "ДНР" цієї осені не буде

У "ДНР" запропонували продовжити термін дії повноважень ватажка угруповання і "депутатів".

Відповідну заяву поширили ресурси терористів, передають "Новости Донбасса".

Так, пропонується продовжити термін "повноважень" на рік. Якщо "народна рада "ДНР" підтримає цю ініціативу, то "виборів" ватажка "ДНР" цієї осені не буде, зазначають журналісти.

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Ініціатори аргументують свою пропозицію тим, що у травні в "ДНР" було затверджено "програма розвитку "ДНР" під назвою "Сила Донбасу" - "набір пріоритетних завдань для "влади", поставлених перед нею громадянами".

"У цьому зв'язку ми виступаємо з ініціативою про продовження терміну дії повноважень "голови" і "депутатів" народної ради" для того, щоб дати їм час реалізувати намічені цілі. У цілому світова практика йде шляхом визначення саме п'ятирічного терміну повноважень глави держави і повноважень парламентів", – йдеться у заяві.

Ініціатори не уточнили, на скільки конкретно потрібно продовжити термін повноважень "влади "ДНР", а також коли це необхідно зробити.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ватажок "ДНР" Олександр Захарченко був поранений під Авдіївкою, але ця інформація ретельно приховується бойовиками. За іншими даними, Захарченко переніс операцію.