У мережі показали ефектне відео навчань ЗСУ щодо реагування на загрози з моря

У Штабі ООС зазначили, що мета заходів підготовки підрозділів – це перетворення майстерності кожного окремого військовослужбовця на злагодженість під час спільних дій у складі підрозділів.

Штаб ООС показав ефектне відео з тренування резервів та сил першочергового посилення, які діють у разі виникнення загрози на морському напрямку.

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«Днями за наказом Командувача об’єднаними силами генерал-лейтенанта Сергія Наєва відбулися чергові тренування резервів та сил першочергового посилення, які діють у разі виникнення загрози на морському напрямку», – йдеться в повідомленні Штаба у Facebook.

Зазначається, що екіпажі армійської авіації та танкісти вдосконалювали питання взаємодії під час спільного виконання завдань щодо знищення противника як на морі, так і на узбережжі.

«Подібні навчання та тренування є системними та постійними. Мета заходів підготовки підрозділів – це перетворення майстерності кожного окремого військовослужбовця на злагодженість під час спільних дій у складі підрозділів», – зазначили у Штабі.