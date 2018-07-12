Сили ООС на тлі напруження в регіоні провели навчання в Азовському морі: оприлюднене ефектне відео

13:19, 12 липня 2018
Війна
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Навчання проводились для недопущення проникнення терористичних угруповань / скріншот відео прес-центру штабу ООС

Українські військові показали ефектне відео навчань в морі, де прикордонники відпрацювали бойові вправи зі штатного озброєння кораблів та катерів.

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Відповідне відео оприлюднив прес-центр штабу ООС у Facebook.

«Одним із важливих напрямків діяльності сектору безпеки та оборони в районі операції Об'єднаних сил є захист державного кордону з морського напрямку. Недопущення проникнення морським шляхом терористичних угруповань, окремих злочинних елементів, зброї – ось головні завдання, які покладаються на особовий склад Маріупольського загону морської охорони», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нещодавно за розпорядженням Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, морські прикордонники провели навчання в морі, де відпрацювали бойові вправи зі штатного озброєння кораблів та катерів.

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Теги: #навчання#Азовське море