У Міноборони заявили, що не занижують реальні бойові втрати на Донбасі

Міноборони закликає журналістів користуватись інформацією, отриманою виключно з офіційних джерел.

Міністерство оборони не занижує реальні бойові втрати на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.

"Вже не вперше в окремих ЗМІ та друкованих виданнях лунають звинувачення на адресу Міноборони України, Генерального штабу ЗС України, штабу ООС щодо нібито заниження кількості бойових втрат в районах проведення операції. При цьому окремі ЗМІ посилаються на недостовірні та сумнівні джерела. Офіційно заявляємо, що оборонне відомство жодним чином не занижує реальні бойові втрати та щодня інформує про це громадськість та представників ЗМІ під час інформаційних заходів. Життя та здоров’я кожного Українського військовослужбовця – найцінніше для кожного командира. Міністерство оборони України та Збройні сили України завжди відкриті для суспільства та конструктивного діалогу. Вкотре звертаємося до журналістів – користуватися виключно інформацією отриманою з офіційних джерел", - наголосив він.