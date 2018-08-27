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Завтра запрацює КПВВ «Майорське», який закривали через обстріли бойовиків

21:32, 27 серпня 2018
Війна
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КПВВ "Майорське" відкриють після обстрілів бойовиків / фото facebook.com/pressjfo.news

Завтра відновить роботу контрольний пункт в”їзду-виїзду «Майорське», на якому через обстріли було припинено пропускні операції осіб та транспортних засобів.

Про це повідомляється на сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook.

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«У зв’язку із покращенням безпекової ситуації в районі КПВВ «Майорське», командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим прийнято рішення щодо відкриття КПВВ «Майорське» з 6.00 завтра, 28 серпня», - йдеться у повідомленні.

Командування Об’єднаних сил залишає за собою право робити рішучіші кроки, у разі загострення обстановки.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня бойовики обстріляли КПВВ «Майорське» із снайперських гвинтівок, цивільне населення було евакуйовано. Роботу пункту пропуску призупинили.

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Теги: #Донбас#війна#КПВВ Майорське