Завтра запрацює КПВВ «Майорське», який закривали через обстріли бойовиків
Завтра відновить роботу контрольний пункт в”їзду-виїзду «Майорське», на якому через обстріли було припинено пропускні операції осіб та транспортних засобів.
Про це повідомляється на сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook.
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«У зв’язку із покращенням безпекової ситуації в районі КПВВ «Майорське», командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим прийнято рішення щодо відкриття КПВВ «Майорське» з 6.00 завтра, 28 серпня», - йдеться у повідомленні.
Командування Об’єднаних сил залишає за собою право робити рішучіші кроки, у разі загострення обстановки.
Як повідомляв УНІАН, 23 серпня бойовики обстріляли КПВВ «Майорське» із снайперських гвинтівок, цивільне населення було евакуйовано. Роботу пункту пропуску призупинили.