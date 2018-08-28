Полковник ЗСУ озвучив втрати російської армії під час боїв біля Іловайська

Офіцер повідомив, що під час Іловайських подій загинуло трохи більше 200 військовослужбовців Російської Федерації.

Під час бойових дій в районі Іловайська Донецької області 24-29 серпня 2014 року загинуло більше двох сотень росіян.

Про це під час прес-конференції 28 серпня заявив полковник начальник управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ Олексій Ноздрачов, передає «Українська правда».

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"За інформацією, отриманою від різних розвідувальних органів і за результатами нашої роботи, під час Іловайських подій загинуло трохи більше 200 військовослужбовців Російської Федерації", - сказав полковник.

За його словами, також близько 300 військовослужбовців РФ, які брали участь у контрнаступі і блокуванні Іловайська, були поранені.

Ноздрачов у 2014 році займався співпрацею з місцевим населенням в Іловайську.