Полковник ЗСУ озвучив втрати російської армії під час боїв біля Іловайська
14:51, 28 серпня 2018Війна
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Офіцер повідомив, що під час Іловайських подій загинуло трохи більше 200 військовослужбовців Російської Федерації.
Ілюстрація / REUTERS
Під час бойових дій в районі Іловайська Донецької області 24-29 серпня 2014 року загинуло більше двох сотень росіян.
Про це під час прес-конференції 28 серпня заявив полковник начальник управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ Олексій Ноздрачов, передає «Українська правда».
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"За інформацією, отриманою від різних розвідувальних органів і за результатами нашої роботи, під час Іловайських подій загинуло трохи більше 200 військовослужбовців Російської Федерації", - сказав полковник.
За його словами, також близько 300 військовослужбовців РФ, які брали участь у контрнаступі і блокуванні Іловайська, були поранені.
Ноздрачов у 2014 році займався співпрацею з місцевим населенням в Іловайську.
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