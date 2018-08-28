Інформація про блокування ЗСУ в Іловайську була ще за п'ять днів до закриття "котла" – ветеран АТО

За словами колишнього бійця, заступники начальника Генштабу відповідали на ці повідомлення так: "Ми це вже проходили, такі доповіді вже були, це дезінформація".

Повідомлення про блокування сил ЗСУ у 2014 році в Іловайську відправлялися в Генштаб ще за п'ять днів до закриття "котла".

Про це розповів стрілок-санітар батальйону "Донбас" Сергій Міщенко, передає «Обозреватель».

За його словами, поки в Іловайську дивилися київський парад на День Незалежності, російські війська вже перетинали український кордон.

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"Станом на вечір 23 числа розвідка вже доповідала в Генштаб про факти заходу російських військ на територію України. Але, оскільки був парад, наше керівництво стояло на трибуні і телефонних дзвінків не приймало", - пояснив Міщенко.

Він розповів, що заступники начальника Генштабу відповідали на ці повідомлення так: "Ми це вже проходили, такі доповіді вже були, це дезінформація".

"На мій погляд, заступники не хотіли псувати своєму керівництву свято поганими доповідями", - додав ветеран.

Керівник Генштабу включився в процес тільки 25 серпня, після прийому нових погон 24-го, уточнив Міщенко. За його словами, тільки після цього почали прийматися рішення.

"Далі було ще цікавіше, тому що коли розповідають про "Іловайський котел", треба розуміти, що в Іловайську ми були заблоковані 27-го числа. До цього у нас була евакуація, ми вивозили поранених хлопців на Волноваху. Можна чітко говорити: станом на 26 серпня Іловайськ не був повністю оточений, ми ще мали шляхи виходу", - заявив боєць.

Він пояснив, що водночас Муженко вже домовлявся з представниками Генштабу РФ про вихід ЗСУ з "котла". А поки йшли переговори, російські війська готували уздовж доріг пастку.

"Якщо не буде розслідування, всі ці помилки повторяться", - підсумував ветеран.