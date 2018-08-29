Російський журналіст попередив про підготовку РФ до світової війни: Україна – серед головних ворогів

За його оцінкою, військові навчання «Схід-2018» – більш масштабні, ніж найбільші радянські навчання "Захід-1981", коли передбачалося, що світова війна почнеться в будь-яку секунду.

Російські військові навчання "Схід-2018" – це безпосередня підготовка Росії до світової війни.

Про це у своєму блозі на сайті «Апостроф» пише російський військовий оглядач і журналіст Павло Фельгенгауер.

За його словами, офіційно Росія вже щонайменше п'ять років готується до світової війни, «яка повинна скоро розпочатися».

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«Така оцінка загроз Генеральним штабом РФ: наростає загроза війни, або глобальної ядерної, або серії великих регіональних війн на кшталт загальноєвропейської. Російські військові припускають напад з усіх боків, будують периметр оборони на всіх напрямках. Але головний ворог, звичайно, – Америка, а також її союзники і сателіти, на кшталт України. За кількістю мобілізованих сил – 300 тисяч осіб – зрозуміло, що це підготовка до глобальної війни. Стільки людей не потрібно для якогось локального конфлікту», – пише Фельгенгауер.

Він вважає що анонсовані масштабні навчання ЗС РФ – це перевірка можливостей висунення, мобілізації та постачання такого угруповання в 300 тисяч.

«Думаю, у наступному році на "Кавказі" буде вже 400 тисяч. Але думаю, що і в минулому році на навчаннях "Захід" було задіяно не менше 300 тисяч. Хоча, звичайно, офіційно звучать інші цифри. А до цього на навчаннях "Кавказ-2016" офіційно було 223 тисячі. Тобто кількість змінюється по наростаючій», – підкреслив експерт.

За його оцінкою, навчання «Схід-2018» – більш масштабні, ніж найбільші радянські навчання "Захід-1981", коли передбачалося, що світова війна почнеться в будь-яку секунду.

«Росія завжди діяла "тільки оборонно", вже 500 років. Тому в результаті "справедливих і оборонних" воєн територія Росії збільшилася в 50 разів порівняно з розміром маленького Московського князівства. Кращий захист для Кремля – це напад. І Росія як завжди планує війну зі всією земною кулею. Хоча, звичайно, у Кремля є союзники, наприклад, Киргизстан...», – іронізує Фельгенгауер.