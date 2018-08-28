У Росії анонсували найбільші військові навчання з часів Брежнєва

Перевірка, за словами глави Міноборони РФ, буде проходити в умовах, максимально наближених до бойових.

У Росії з 11 до 15 вересня пройдуть масштабні військові навчання "Схід-2018", у яких візьмуть участь близько 300 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає РБК.

Виступаючи перед журналістами в Абакані, Шойгу розповів, що військові навчання "Схід-2018" стануть найбільшими з 1981 року. У них візьмуть участь близько 300 тис. військовослужбовців, 36 тис. танків, БТР та інших машин, більше 1 тис. вертольотів, літаків і безпілотників.

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"Вони в чомусь повторюють «Захід-81», але в чомусь, мабуть, є ще масштабнішими", - зазначив Шойгу. За його словами, навчання пройдуть майже на всіх полігонах Центрального і Східного військових округів. У них візьмуть участь Тихоокеанський і Північний флоти, будуть повністю задіяні ВДВ.

Перевірка, за словами глави Міноборони РФ, буде проходити в умовах, максимально наближених до бойових.

Шойгу додав, що навчанням передувала раптова перевірка боєготовності, яка стала "доброю практикою в житті й роботі".

Навчання "Захід-81", про які згадував міністр оборони, проходили у вересні 1981 року у Білорусі, країнах Балтії та Україні. Тоді десятки тисяч радянських військовослужбовців відпрацьовували у тому числі введення військ на територію сусідньої Польської Народної Республіки. У Польщі тоді проходили акції протесту, їх ініціатором виступала опозиційна профспілка "Солідарність" під керівництвом Леха Валенси.

Через три місяці після навчань у Польщі було введено військове положення.

Раніше УНІАН повідомляв, що місія ОБСЄ в Молдові висловила стурбованість у зв'язку з проведенням 14-15 серпня російськими військовими неузгоджених навчань, що включають форсування річки, в Зоні Безпеки.