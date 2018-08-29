У "ЛНР" перенесли "вибори" ватажка - ЗМІ
Так звані вибори ватажка терористичної організації "ЛНР" на тимчасово окупованому Донбасі, які були заплановані на осінь цього року, не відбудуться.
Про це LIGA.net повідомили кілька джерел у захопленому гібридними військами РФ Луганську.
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"Виборів не буде, щоб не порушувати Мінські угоди", - зазначив місцевий житель Сергій, ім'я якого змінено в цілях безпеки.
Інший співрозмовник додав, що по місту не видно ніяких передвиборних бігбордів. "Нічого такого немає. Але як їм (бойовикам, - Ред.) скажуть в рашці, так вони і зроблять. Від нас нічого тут не залежить", - уточнив він.
Раніше військовий оглядач Юрій Карін прогнозував, що, судячи з усього, вже у вересні Кремль призначить замість ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка когось більш зручного для подальших переговорів з Україною.