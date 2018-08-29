У "ЛНР" перенесли "вибори" ватажка - ЗМІ

ЗМІ розповіли про ситуацію в окупації щодо можливого проведення фейкових виборів.

Так звані вибори ватажка терористичної організації "ЛНР" на тимчасово окупованому Донбасі, які були заплановані на осінь цього року, не відбудуться.

Про це LIGA.net повідомили кілька джерел у захопленому гібридними військами РФ Луганську.

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"Виборів не буде, щоб не порушувати Мінські угоди", - зазначив місцевий житель Сергій, ім'я якого змінено в цілях безпеки.

Інший співрозмовник додав, що по місту не видно ніяких передвиборних бігбордів. "Нічого такого немає. Але як їм (бойовикам, - Ред.) скажуть в рашці, так вони і зроблять. Від нас нічого тут не залежить", - уточнив він.

Раніше військовий оглядач Юрій Карін прогнозував, що, судячи з усього, вже у вересні Кремль призначить замість ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка когось більш зручного для подальших переговорів з Україною.