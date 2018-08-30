Штаб ООС заявив про "ознаки до стабілізації" на Донбасі у перший день "шкільного перемир’я"

Інтенсивність обстрілів позицій Об'єднаних сил помітно знизилася, хоча повністю умов “шкільного” перемир'я ворог не дотримується.

Упродовж минулої доби, 29 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою та мала ознаки до стабілізації.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook. Російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі 1 раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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«Противник вів прицільний вогонь із міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Водяне. На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Новгородське противник застосував міномет», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил упродовж доби не допущено.

Від початку доби бойовики 1 раз обстріляли позиції ЗСУ в районі Луганського зі станкового протитанкового гранатомету.

«В цілому інтенсивність обстрілів позицій Об'єднаних сил помітно знизилася, хоча повністю умов “шкільного” перемир'я ворог не дотримується», – додали у штабі.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі та контрольовані Росією бойовики підтвердили відданість режиму припинення вогню, який має розпочатися з опівночі 29 серпня у зв'язку з початком нового навчального року.