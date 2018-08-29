"Шкільне перемир'я" на Донбасі не протрималося і 10 хвилин: бойовики стріляли вночі і вранці
Поновлений режим припинення вогню у зв'язку з початком нового шкільного року не протримався і 10 хвилин через дії російських окупаційних військ.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України з посиланням на прес-центр Операції Об'єднаних сил.
"Незважаючи на досягнуті домовленості щодо режиму припинення вогню в рамках "шкільного перемир’я", яке оголошене з 00.00 29 серпня, бойовики збройних формувань Російської Федерації не протримались і 10 хвилин", - йдеться у повідомленні.
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"Вже о 00.00 окупанти відкрили вогонь із великокаліберного кулемета по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Гнутове", - наголосили українські військові.
"О 9.15 збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь по українських позиціях в районі Новотошківського із застосуванням 82-міліметрових мінометів, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.
Українська сторона у Спільному центрі з контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін продовжує фіксувати порушення збройними формуваннями РФ режиму припинення вогню та інформуватиме про всі виявлені факти таких порушень.
Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі та контрольовані Росією бойовики підтвердили відданість режиму припинення вогню, який має розпочатися з опівночі 29 серпня у зв'язку з початком нового навчального року.
Спостерігачі ОБСЄ з опівночі 29 серпня зафіксувалі понад 70 порушень "шкільного перемир'я".