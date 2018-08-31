Ліквідація Захарченка: в "ДНР" оголосили надзвичайний стан і закрили виїзд

Бойовики закрили виїзд за межі підконтрольних «ДНР» районів.

Угруповання «ДНР» закрило всі блокпости і ввело режим надзвичайного стану через загибель свого ватажка Олександра Захарченка.

Про це повідомляють «Новини Донбасу».

За повідомленням сепаратистських ЗМІ, виїзд за межі підконтрольних «ДНР» районів закрито.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня російські ЗМІ повідомили про загибель Захарченка в центрі Донецька в ресторані «Сепар».

Служба безпеки України підтвердила інформацію про загибель ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка в Донецьку.

Довідка. Олександр Захарченко - проросійський терорист, ватажок так званої "ДНР". Під час проросійських виступів на сході України керував донецьким відділенням харківського бійцівського клубу «Оплот». 16 квітня 2014 року очолив групу бойовиків, які зайняли будівлю донецької міської адміністрації. У травні 2014 був призначений «військовим комендантом» захопленого бойовиками Донецька. Згодом призначений на посаду «заступника міністра внутрішніх справ ДНР».

У серпні змінив на посаді голову Ради Міністрів «ДНР» Олександра Бородая. У листопаді 2014 року став ватажком угруповання «ДНР» за результатами організованих бойовиками «виборів».

Він брав участь у засіданнях Тристоронньої контактної групи за участі представників України, Росії та ОБСЄ у Мінську.

За даними ЗМІ, у 2010 році Олександр Захарченко проходив обстеження в Харківському обласному центрі медико-соціальної експертизи. Там йому була офіційно привласнена II група інвалідності з психічного захворювання. У документі медичного центру наголошується «стійкі незворотні психічні розлади». Йому було призначено лікування в стаціонар Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3. В довідці також також наголошується, що дії хворого Захарченко «несуть загрозу оточуючим». Роки 2010-2013 були вилучені з офіційної російської біографії Захарченка. Однак 2013 року, якраз після спілкування з лікарями.

У 2015 році в СБУ заявляли, що лідер так званої «ДНР» Олександр Захарченко є представником та вихідцем з бойового угрупування «Оплот», яке свого часу було сформоване в Харкові і очільником якого був Євген Жилін.

У лютому 2017 року Апеляційний суд міста Києва надав дозвіл на затримання з метою приводу Олександра Захарченка, який підозрюється в участі у діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».