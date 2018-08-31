В СБУ підтвердили смерть ватажка бойовиків "ДНР" Захарченка

СБУ висунуло декілька версій вбивства Олександра Захарченка.

Служба безпеки України заявляє про смерть ватажка бойовиків на окупованій частині Донецької області Олександра Захарченка.

Про це в ефірі телеканалу "112-Україна" сказав керівник апарату СБУ Ігор Гуськов.

"Так, дійсно. Інформація, яка надходить до Служби безпеки України підтверджує те, що сьогодні стався вибух, у результаті чого загинув Захарченко і не тільки він", - наголосив Гуськов.

Читайте такожЗ'явилися перші фото з місця ліквідації Захарченка в Донецьку

"У нас є підстави вважати, що смерть Захарченка може бути результатом внутрішніх кримінальних конфліктів в середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу віджатого протягом 2014-2018 років", - сказав він.

"Але ми і не виключаємо спроби російських спецслужб також усунути доволі одіозну фігуру, яка - у нас є інформація - заважала росіянам... і на сьогодні стала зайвою", - сказав Гуськов.

"Я хотів би нагадати, що такі приклади вже були. Пригадую Бєднова, який також був усунутий руками бойовиків. Також була ситуація з Плотницьким. Тому ми дійсно підтверджуємо, але за нашими даними, за цим вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби", - зауважив Гуськов.

За його словами, обставини вибуху уточнюються.

"Я не хочу коментувати обставини, бо для нас важливіше за все, що був вибух, внаслідок якого загинув Захарченко. А за яких обставин, чи то був ресторан, чи кафе, прийде час і ми повідомимо додаткову інформацію з цього приводу", - додав він.

Раніше стало відомо, що ватажка "ДНР" Олександра Захарченко підірвали в кафе "Сепар" на вулиці Пушкіна в Донецьку.

Довідка. Олександр Захарченко - проросійський терорист, ватажок так званої "ДНР". Під час проросійських виступів на сході України керував донецьким відділенням харківського бійцівського клубу «Оплот». 16 квітня 2014 року очолив групу бойовиків, які зайняли будівлю донецької міської адміністрації. У травні 2014 був призначений «військовим комендантом» захопленого бойовиками Донецька. Згодом призначений на посаду «заступника міністра внутрішніх справ ДНР».

Читайте такожЗахарченко помер у лікарні - росЗМІ

У серпні змінив на посаді голову Ради Міністрів «ДНР» Олександра Бородая. У листопаді 2014 року став ватажком угруповання «ДНР» за результатами організованих бойовиками «виборів».

Він брав участь у засіданнях Тристоронньої контактної групи за участі представників України, Росії та ОБСЄ у Мінську.

За даними ЗМІ, у 2010 році Олександр Захарченко проходив обстеження в Харківському обласному центрі медико-соціальної експертизи. Там йому була офіційно привласнена II група інвалідності з психічного захворювання. У документі медичного центру наголошується «стійкі незворотні психічні розлади». Йому було призначено лікування в стаціонар Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3. В довідці також також наголошується, що дії хворого Захарченко «несуть загрозу оточуючим». Роки 2010-2013 були вилучені з офіційної російської біографії Захарченка. Однак 2013 року, якраз після спілкування з лікарями.

У 2015 році в СБУ заявляли, що лідер так званої «ДНР» Олександр Захарченко є представником та вихідцем з бойового угрупування «Оплот», яке свого часу було сформоване в Харкові і очільником якого був Євген Жилін.

У лютому 2017 року Апеляційний суд міста Києва надав дозвіл на затримання з метою приводу Олександра Захарченка, який підозрюється в участі у діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».