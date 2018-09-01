Через вбивство Захарченка ватажок "ЛНР" втік з фейкової республіки

У коментарях під заявою лідера проросійських бойовиків Луганщини користувачі засудили цей вчинок.

"Голова ради міністрів "ЛНР" Сергій Козлов заявив, що після вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка їде з окупованого Луганська.

Про це він написав у Facebook.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася, у цілях безпеки, на деякий час залишаю територію Луганської народної республіки. Прошу всіх зберігати спокій і не піддаватися паніці. Ворог буде переможений. Ми помстимося за смерті наших близьких", – написав він.

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У коментарях під заявою лідера проросійських бойовиків Луганщини користувачі засудили цей вчинок.

"Це 1-го вересня! не виходити на вулицю", а самі – на лижі? Ви правда думаєте, що населення Вас завтра буде підтримувати на виборах після таких "героїчних" вчинків?", – обурюються користувачі.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. На його місце тимчасово призначили нового "главу республіки". Ним став екс-менеджер "Шахтаря" Дмитро Трапезніков.