Вбивство Захарченка: у Донецьку бойовики почали масово затримувати людей на вулицях

За наявною інформацією, арешти відбуваються по всьому окупованому Донецьку.

Контрольовані Росією бойовики затримують людей на вулицях Донецька після вбивства їхнього ватажка Олександра Захарченка.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомив представник Уповноваженої Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

«Зараз на території ОРДО після вибуху в Донецьку активісти і місцеві джерела повідомляють, що «спецслужби» незаконних збройних формувань «ДНР» повально затримують людей прямо на вулицях, за останні 1,5 години надійшло 8 повідомлень», - повідомив Лисянський

«Арешти проходять по всьому місту, затримання вже були на вулицях: бульвар Пушкіна, Артема, Комсомольський проспект, Площа Леніна, р-н Драматичного театру, проспект Гурова, Університетська», - додав представник омбудсмена.

Також він звернувся до всіх, у кого родичів і близьких було затримано, повідомляти йому про це за номерами телефону 0968688502 і 0993178502.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 серпня, стало відомо про загибель ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка - він дістав смертельне поранення внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька, в якому на той момент перебував.

У Службі безпеки України підтвердили факт загибелі Захарченко і висловили припущення, що його смерть може бути результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з розподілом бізнесу, відібраного протягом 2014-2018 років. Крім того, в СБУ не виключають причетності до вбивства ватажка бойовиків і російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати зайвою і заважати.

У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили Україну в убивстві Захарченка і зажадали від Заходу гарантувати проведення неупередженого розслідування вбивства ватажка «ДНР».

Російський президент Володимир Путін висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Захарченка і пообіцяв окупованому Донбасу підтримку після вбивства ватажка бойовиків «ДНР».