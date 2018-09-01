Рознесений "Сєпар": як виглядає місце вбивства ватажка "ДНР" Захарченка (фото)

У кафе, де бойовик поминав Кобзона, винесло шибки.

Агентство Reuters опублікувало світлини кафе "Сепар" в окупованому Донецьку, де був убитий ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко.

Частково зруйновану вибухом будівлю на ранок після вбивства чатують місцеві бойовики. У кафе вилетіли шибки та двері, довкола закладу уламки меблів та вивіски.

ЗМІ повідомляли, що вибухівка, яка і вбила Захарченка, могла бути закладена у світильнику за столиком у кафе, де зазвичай той проводив час. До закладу головний терорист Донеччини навідався нібито для того, аби поминути померлого "героя ДНР" - співака Йосипа Кобзона.

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Нагадаємо, в центрі Донецька 31 серпня прогримів вибух біля кафе "Сепар", в результаті вибуху було вбито ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. За даними терористів, разом із ним був вбитий його охоронець, постраждало ще 12 осіб.

Представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що до загибелі ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка може бути причетний Київ. Служба безпеки України вважає це міжусобними війнами між терористами, які не можуть поділити владу та гроші.

Виконувати обов'язки ватажка угруповання "ДНР" після вбивства Захарченко буде "віце-прем'єр Дмитро Трапєзніков. У 2001-2005 роках він був менеджером футбольного клубу "Шахтар", відповідав за розвиток фан-руху. Трапєзнікова називали "сірим кардиналом" угруповання.