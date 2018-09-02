На Донбасі загинув 22-річний боєць ЗСУ: в мережі показали фото

На даний момент обставини смерті військового невідомі.

В зоні бойових дій на Донбасі загинув 22-річний Ярослав Біланинець. Читайте такожКПВВ на лінії розмежування перейшли на осінній графік роботи Про це повідомив заступник голови Міжгірської райради Михайло Буришин, передає beta.in.ua. Ярослав народився на Закарпатті в селі Студене. На даний момент обставини смерті військового невідомі. Як повідомляв УНІАН, бойовики продовжують порушувати "шкільний перемир'я", обстрілюючи позиції ООС з гранатометів. Протягом дня позиції українських військових бойовики обстріляли поблизу населених пунктів Кримське, Світлодарськ та Широкіно.

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