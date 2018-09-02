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На Донбасі загинув 22-річний боєць ЗСУ: в мережі показали фото

01:08, 02 вересня 2018
Війна
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Ярослав народився в Закарпатті в селі Студене / beta.in.ua

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Про це повідомив заступник голови Міжгірської райради Михайло Буришин, передає beta.in.ua.

Ярослав народився на Закарпатті в селі Студене. На даний момент обставини смерті військового невідомі.

Як повідомляв УНІАН, бойовики продовжують порушувати "шкільний перемир'я", обстрілюючи позиції ООС з гранатометів. Протягом дня позиції українських військових бойовики обстріляли поблизу населених пунктів Кримське, Світлодарськ та Широкіно.

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Теги: #Донбас