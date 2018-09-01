Бойовики продовжують порушувати "шкільне перемир'я", обстрілюючи позиції ООС з гранатометів

Протягом дня позиції українських військових бойовики обстріляли поблизу населених пунктів Кримське, Світлодарськ та Широкине.

З 7.00 до 18.00 на Донбасі російські окупаційні війська 4 рази порушили «шкільне перемир’я».

Про це повідомляється у зведенні щодо обстановки в районі проведення Операції Об’єднаних сил станом на 18.00.

«Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник вів прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, ворог не застосовував. Протягом дня наші позиції були обстріляні у районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ та Широкине», - сказано у зведенні.

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Втрат серед особового складу Об’єднаних сил під час обстрілів не допущено.

Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляв УНІАН, раніше на брифінгу речник Міноборони інформував, що на Донбасі з опівночі окупанти 6 разів прицільно обстріляли позиції українських військових.

22 серпня Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі та контрольовані Росією бойовики підтвердили відданість режиму припинення вогню, який має розпочатися з опівночі 29 серпня у зв'язку з початком нового навчального року. Однак окупанти щодня порушують перемир’я.

Як повідомляв УНІАН, КПВВ на лінії розмежування перейшли на осінній графік роботи. Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється з 7.00 до 18.30.