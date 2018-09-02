З початку доби окупанти на Донбасі поранили п'ятьох українських бійців - штаб ООС

За даними розвідки, вогнем у відповідь двох бойовиків знищено та чотирьох - поранено.

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, п'ятьох українських військовослужбовців поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

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«Зухвало нехтуючи умовами «шкільного» перемир'я, противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях населених пунктів Кам'янка та Південне», - йдеться у повідомленні.

«Внаслідок обстрілів зі станкових автоматичних гранатометів, на жаль, п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення», - зазначили в штабі.

За даними розвідки, вогнем у відповідь двох окупантів знищено та чотирьох - поранено.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що з початку поточної доби бойовики здійснили три обстріли, один український військовий поранений.