З початку доби бойовики поранили одного українського військового - Міноборони

Збройні провокації відбулись цієї ночі біля населених пунктів Південне, Троїцьке, Широкине і Водяне.

З початку поточної доби бойовики здійснили три обстріли, один український військовий поранений.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

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«Станом на сьогоднішній ранок, 2 вересня, зафіксовано три прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Окупант знову застосував проти наших військових гранатомети і стрілецьку зброю», - зазначив він.

За словами Мотузяника, збройні провокації відбулись цієї ночі біля населених пунктів Південне, Троїцьке, Широкине і Водяне.

«Від початку поточної доби один український воїн дістав порання. Його було невідкладно доправлено до медичного закладу та надано допомогу», - додав речник.

Як повідомляв УНІАН, за добу 1 вересня окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, один український воїн загинув, двох було поранено.