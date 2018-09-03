Бойовики від 7 години ранку тричі порушили режим припинення вогню - прес-центр ООС

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил під час обстрілів не допущено.

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як повідомляється на сторінці ООС у соціальній мережі Facebook, бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, терористи не застосовували.

Протягом дня позиції українських бійців були обстріляні у районах населених пунктів: Кримське, Шуми та Водяне.

Читайте такожДоба на Донбасі: внаслідок ворожих обстрілів госпіталізовано вісьмох українських військових

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил під час обстрілів не допущено.

«У разі загрози життю військовослужбовців командири ухвалювали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл», - наголосили у прес-центрі.