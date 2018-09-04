Збирався здати Донбас Путіну: в Україні розповіли про нового ватажка "ДНР"

За словами кооридинатора групи ІС Каріна, Трапезніков є креатурою ФСБ і прямою протилежністю спільникові Захарченко по кличці «Ташкент» — Олександру Тимофєєву.

Наступник вбитого ватажка терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченка Дмитро Трапезніков ще до початку російської агресії проти України в 2014 році готував Донбас для окупації його Росією.

Про це розповів координатор групи «Інформаційне опір» Юрій Карін, передають "Факти".

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«Він підходить всім, оскільки або як підставна особа, або в іншому форматі співпрацював практично з усіма представниками бандитських еліт, які керували Донбасом до окупації і де-факто готували його для здачі Путіну», — заявив він.

За його словами, Трапезніков є креатурою ФСБ і прямою протилежністю спільникові Захарченко по кличці «Ташкент» — Олександру Тимофєєву.

«Тому вже зараз можна говорити про те, що успішний „феєрверк“ в кафе „Сепар“ став соціальним ліфтом особисто для Трапезнікова», — сказав Карін.

Як повідомляв УНІАН, після смерті Захарченка бойовиків "ДНР" очолив терорист Трапезников. До теперішнього часу Трапезников був віце-прем'єром ДНР".

Нагадаємо, 31 серпня ватажка "ДНР" Олександра Захарченко підірвали в кафе "Сепар" на вулиці Пушкіна в Донецьку. Лідер бойовиків помер у лікарні, куди його доставили після вибуху.