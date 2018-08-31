Після смерті Захарченка бойовиків "ДНР" очолив терорист Трапезніков

До цього часу Трапезніков був "віце-прем'єром ДНР".

У зв'язку зі смертю Олександра Захарченка "виконуючим обов'язки голови ДНР" став Дмитро Трапезніков.

Як повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ, до теперішнього часу Трапезніков був "заступником Голови Ради Міністрів ДНР".

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За інформацією на ресурсах бойовиків, Трапезніков народився 12 квітня 1981 року в місті Краснодар (Росія). У 1982 році разом з сім'єю переїхав до Донецька.

З початком російської агресії на Донбасі воював проти України в складі збройних формувань «ДНР». У квітні 2016 року був призначений виконуючим обов'язки «віце-прем'єра ДНР».

Нагадаємо, сьогодні ватажка "ДНР" Олександра Захарченка підірвали в кафе "Сепар" на вулиці Пушкіна в Донецьку. Лідер бойовиків помер у лікарні, куди його доставили після вибуху.

Довідка УНІАН. Олександр Захарченко - проросійський терорист, ватажок так званої "ДНР". Під час проросійських виступів на сході України керував донецьким відділенням харківського бійцівського клубу «Оплот».

16 квітня 2014 очолив групу бойовиків, які захопили будівлю донецької міської адміністрації. У травні 2014 був призначений військовим комендантом» захопленого бойовиками Донецька. Згодом призначений на посаду заступника міністра внутрішніх справ ДНР». У серпні змінив на посту голови Ради Міністрів «ДНР» Олександра Бородая. У листопаді 2014 року, після нелегітимних виборів у "ДНР", невизнана ЦВК республіки оголосила, що Захарченко отримав перемогу.

За даними ЗМІ, в 2010 році Олександр Захарченко проходив обстеження в Харківському обласному центрі медико-соціальної експертизи. Там йому було офіційно присвоєно II група інвалідності за психічним захворюванням. У документі медичного центру зазначається про «стійкі незворотні психічні розлади». Йому було призначено лікування в стаціонарі Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3. У довідці також зазначається, що дії хворого Захарченка «несуть загрозу оточуючим».

2010-2013 роки були вилучені з офіційної біографії Захарченка. Проте з 2013 року, якраз після спілкування з лікарями, Захарченко знову з'явився в ЗМІ - вже як активіст харківської проросійської організації «Оплот».