У Львові навколішки попрощалися із загиблим на Донбасі 20-річним бійцем (відео)
10:10, 05 вересня 2018Війна
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Боєць Дмитро Урбанський загинув 1 вересня.
У Львові попрощалися із 20-річним бійцем Дмитром Урбанським
У Львові попрощалися із 20-річним бійцем Дмитром Урбанським. Автомобіль із тілом військового зупинився на площі перед пам'ятником Шевченку.
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Для вшанування героя на 15 хвилин перекрили рух транспорту, йдеться у сюжеті програми ТСН.
Сотні людей, незнайомих та просто перехожих, зупинялися, ставали навколішки та читали молитви за упокій військового.
Дмитро Урбанський загинув 1 вересня під час обстрілу бойовиками Калинового. У нього залишилися мама і сестра.
Як повідомляв УНІАН, у зоні бойових дій на Донбасі загинув 22-річний Ярослав Біланинець.
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