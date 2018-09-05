У Львові навколішки попрощалися із загиблим на Донбасі 20-річним бійцем (відео)

Боєць Дмитро Урбанський загинув 1 вересня.

У Львові попрощалися із 20-річним бійцем Дмитром Урбанським. Автомобіль із тілом військового зупинився на площі перед пам'ятником Шевченку.

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Для вшанування героя на 15 хвилин перекрили рух транспорту, йдеться у сюжеті програми ТСН.

Сотні людей, незнайомих та просто перехожих, зупинялися, ставали навколішки та читали молитви за упокій військового.

Дмитро Урбанський загинув 1 вересня під час обстрілу бойовиками Калинового. У нього залишилися мама і сестра.

Як повідомляв УНІАН, у зоні бойових дій на Донбасі загинув 22-річний Ярослав Біланинець.