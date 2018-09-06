Екс-ватажка "ДНР" помітили у Москві
09:19, 06 вересня 2018Війна
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За інформацією журналіста, Ходаковський може взяти участь у "виборах" ватажка "ДНР".
Олександр Ходаковський / REUTERS
"Екс-міністр безпеки "ДНР" Олександр Ходаковський був помічений у Москві.
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Про це у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" повідомив журналіст Олександр Чаленко, який співпрацює з пропагандистськими ЗМІ. За його словами, зустріч відбулася увечері 6 вересня на одній зі станцій московського метро.
За інформацією журналіста, Ходаковський може взяти участь у "виборах" ватажка "ДНР", якщо вони відбудуться.
Нагадаємо, Ходаковський був секретарем ради безпеки "ДНР", "командиром" батальйону "Восток" та обіймав посаду міністра держбезпеки "ДНР".
Раніше він залишив Донецьк, у ЗМІ з'являлася інформація, що терорист перебуває в Москві.
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