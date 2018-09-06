Екс-ватажка "ДНР" помітили у Москві

За інформацією журналіста, Ходаковський може взяти участь у "виборах" ватажка "ДНР".

"Екс-міністр безпеки "ДНР" Олександр Ходаковський був помічений у Москві.

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Про це у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" повідомив журналіст Олександр Чаленко, який співпрацює з пропагандистськими ЗМІ. За його словами, зустріч відбулася увечері 6 вересня на одній зі станцій московського метро.

За інформацією журналіста, Ходаковський може взяти участь у "виборах" ватажка "ДНР", якщо вони відбудуться.

Нагадаємо, Ходаковський був секретарем ради безпеки "ДНР", "командиром" батальйону "Восток" та обіймав посаду міністра держбезпеки "ДНР".

Раніше він залишив Донецьк, у ЗМІ з'являлася інформація, що терорист перебуває в Москві.