У розвідці пояснили, чому за ліквідацією Захарченка стоїть саме ФСБ

У розвідці наголосили, що СБУ не змогла б закласти вибухівку в кафе, "тому що все реально на контролі було у РФ".

Росія "зачищає" у фейкових республіках тих, хто може стати свідками агресії РФ проти України в міжнародних судах.

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В ефірі "5 каналу" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, чому за ліквідацією Захарченка стоїть саме ФСБ.

"Справді, ліквідація Захарченка з одного боку можна сказати, що це подія, яку прогнозували, тому що всі одіозні лідери так званих "ЛНР" і "ДНР" – знищені. Ті, які безпосередньо брали активну участь в подіях 2014 року і ті, які можуть стати свідками в міжнародних судах щодо агресії РФ проти нашої держави… Дійсно, за даними воєнної розвідки України, за знищенням Захарченка стоїть ФСБ. Зрозуміло, що вони ж будуть намагатися звинуватити українську сторону в проведенні, як вони називають терористичного акту, для того, щоб потім висувати нам якісь звинувачення. Але є достовірна інформація, що кафе "Сепар" довгий період часу перебував під безпосереднім контролем ФСБ. Крім того, за нашими даними, цей ресторан був повністю обладнаний в оперативному відношенні. Там можна було знімати і відео-, і аудіоінформацію. І ФСБ Росії знали всі заходи, що їх проводив Захарченко в цьому кафе".

Скібіцький наголосив, що СБУ не змогла б закласти вибухівку в тому кафе, "тому що все реально на контролі було у РФ".