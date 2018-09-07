Російські бойовики розгортають на Донбасі величезну кількість важкої техніки

На окупованих територіях зафіксовано 472 одиниці російської техніки.

СЦКК фіксує у бойовиків на Донбасі безпрецедентна кількість важкої військової техніки.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба ООС.

«Українська сторона СЦКК зафіксувала безпрецедентну кількість артилерійських систем, танків і бойових броньованих машин поза місцями постійного зберігання та з порушенням ліній відведення, передбачених Мінськими домовленостями. Також бойовики продовжують ігнорувати «шкільне» перемир'я і нарощують кількість обстрілу», - йдеться в повідомленні.

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У СЦКК стверджують, що на окупованих територіях зафіксовано 472 одиниці російської техніки.

«Така кількість техніки дозволяє розгорнути до 6 батальонно-тактичних груп», — додали в повідомленні.

Також в районі кордону з Росією БПЛА ОБСЄ була виявлена колона з 10 вантажівок з тентом, які перетинають кордон.

«Наявність і постійне розгортання артилерійських засобів ураження створює потенційну загрозу з боку збройних формувань Російської Федерації передовим підрозділам Збройних сил України», — пишуть у СЦКК.

Як повідомляв УНІАН, окупанти обстріляли житловий сектор Красногорівки. В результаті обстрілу повністю згорів один будинок, ще один був дуже пошкоджений, загиблих серед цивільного населення немає.