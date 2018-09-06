Окупанти обстріляли житловий сектор Красногорівки (відео)

В результаті обстрілу повністю згорів один будинок, ще один було дуже пошкоджено, загиблих серед цивільних немає.

Окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли житловий сектор міста Красногорівка на лінії розмежування.

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Про це українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"5 вересня російсько-окупаційні війська обстріляли з великокаліберних кулеметів житловий сектор міста Красногорівка. Від влучень у будинок розпочалась пожежа. Вогонь охопив і сусідні споруди. В результаті одне помешкання згоріло повністю, ще одне зазнало серйозних пошкоджень. Силами рятувальників ДСНС та військовослужбовців Об’єднаних сил пожежу було ліквідовано. Постраждалих серед мирного населення не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що це далеко не перший випадок, коли збройні формування Російської Федерації навмисне провокують виникнення пожеж поблизу лінії розмежування, ведучи вогонь запалювальними або трасуючими боєприпасами по легкозаймистих господарських спорудах та скупченнях сухої рослинності.

"Ризик, якому вони при цьому піддають цивільне населення, матеріальні збитки мирних громадян та шкода довкіллю бойовиків, вочевидь, не хвилює", - зазначається у повідомленні.

Також українська сторона СЦКК нагадує, що протягом лише минулого місяця, незважаючи на «хлібне перемир'я», збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли населені пункти. При цьому вони застосовували не лише стрілецьку зброю, але й артилерію. Внаслідок обстрілів один громадянин загинув, двоє були поранені, було пошкоджено десятки житлових та господарських споруд.