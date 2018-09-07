Оточення Захарченка втекло з "ДНР"
З окупованого Донецька до Москви почало тікати оточення вбитого ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка.
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Про це ТСН.uа повідомили джерела в українській розвідці. Зокрема, з Донбасу вже виїхали радники Захарченко Олександр Козаков і "Сєвєр". Також поїхав до Москви "Ташкент" - "міністр доходів і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв, який був поруч із Захарченком у момент вибуху й отримав поранення.
Тим часом у генпрокуратурі "ДНР" назвали незаконним призначення Дмитра Трапезнікова новим ватажком "республіки" після ліквідації в кафе "Сепар" Олександра Захарченка.
Сьогодні ж "народна рада "ДНР" призначила тимчасовим виконувачем обов'язків головного ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна. Він зараз очолює "народну раду "ДНР".