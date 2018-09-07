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Пушилін став новим ватажком "ДНР"

12:36, 07 вересня 2018
Війна
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Пушилін замінив Трапезнікова / фото із сайту терористів

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За відповідний документ проголосували більшість "депутатів"-терористів, повідомляють ресурси бойовиків.

"Призначити тимчасовим виконувачем обов'язків голови "ДНР" голови "народної ради "ДНР" Дениса Пушиліна", — зачитала рішення заступник голови терористичного "парламенту" Ольга Макєєва.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька. На посаду ватажка "ДНР" тимчасово призначили Дмитра Трапезнікова.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.

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Теги: #ДНР#Донецьк#захарченко#Пушилін