Пушилін став новим ватажком "ДНР"

Відсьогодні в.о. ватажка "ДНР" став Денис Пушилін.

Народна рада "ДНР" призначила тимчасовим виконувачем обов'язків ватажка "ДНР" так званого голову "парламенту" Дениса Пушиліна.

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За відповідний документ проголосували більшість "депутатів"-терористів, повідомляють ресурси бойовиків.

"Призначити тимчасовим виконувачем обов'язків голови "ДНР" голови "народної ради "ДНР" Дениса Пушиліна", — зачитала рішення заступник голови терористичного "парламенту" Ольга Макєєва.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька. На посаду ватажка "ДНР" тимчасово призначили Дмитра Трапезнікова.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.