Погодивши "шкільне перемир'я", сторони вчотирнадцяте пообіцяли дотримуватися режиму тиші - Хуг

В СММ ОБСЄ заявили, що порушення режиму тиші спостерігаються щодня, і що причини для загострення ситуації не усунені.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що, погодивши на переговорах у Мінську режим припинення вогню у зв'язку з початком нового шкільного року, усі сторони вчотирнадцяте пообіцяли дотримуватися режиму тиші.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Києві.

Він нагадав, що одразу після опівночі 29 серпня набуло чинності чергове рішення про підтвердження відданості дотриманню режиму припинення вогню.

При цьому Хуг нагадав, що вперше перемир'я було узгоджено майже чотири роки тому - 5 вересня 2014 року з підписанням Мінського протоколу.

"Сторони ніколи не дотримувалися його (перемир'я - УНІАН), і це нещодавнє підтвердження відданості є чотирнадцятою такою обіцянкою дотримуватися взятих на себе зобов'язань", - зазначив Хуг.

Він сказав, що в результаті погодження останнього перемир'я у зв'язку з початком нового навчального року ситуація поліпшилася.

"Минулого тижня місія зафіксувала на 60% менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати у середньому за тиждень до того, як набуло чинності це рішення. За спостереженнями місії, бойова активність залишалася на низькому рівні протягом наступних днів, аж до 4 вересня, коли кількість зафіксованих порушень режиму припинення вогню дорівнювала 3/4 від кількості порушень, зафіксованих до підтвердження відданості дотримання режиму тиші. З того моменту, ситуація поліпшилася, а кількість порушень режиму припинення вогню зменшилася", - повідомив Хуг.

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"З моменту оголошення рішення про підтвердження відданості дотримання режиму тиші більшість порушень припинення вогню були зафіксовані в районах на схід від Маріуполя, в районах Авдіївки, Ясинуватої, Донецького аеропорту, районів Світлодарська і Дебальцевого", - додав він.

"Ще одним кроком у правильному напрямку було помітне зниження випадків використання озброєння, яке відповідно до Мінських угод мало бути відведене", - сказав Хуг.

"Зменшення кількості порушень режиму припинення вогню безпосередньо після підтвердження дотримання режиму тиші чітко демонструє, що сторони здатні зупинити насильство, коли на те є воля. Однак, сталого і незворотного припинення вогню досі не досягнуто. Порушення режиму припинення вогню спостерігаються на щоденній основі, а безпекова ситуація вздовж лінії зіткнення залишається напруженою і непередбачуваною", - наголосив Хуг.

Першопричинами "невпинних бойових дій" він назвав відмову сторін розвести сили і засоби та постійну наявність озброєння, розміщеного з порушенням погоджених ліній його відведення, зокрема в житлових районах. За його словами, це все продовжує бути головною загрозою загострення ситуації на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі та контрольовані Росією бойовики підтвердили відданість режиму припинення вогню, який має розпочатися з опівночі 29 серпня у зв'язку з початком нового навчального року. Однак окупанти щодня порушують перемир’я.

Сьогодні раніше Хуг заявив, що усі сторони не виконують Мінські угоди на Донбасі.