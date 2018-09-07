«В ліфті чи в шинку?»: у мережі зробили ставки на смерть нового "глави ДНР" Пушиліна

Як повідомлялося, так звана «народна рада «ДНР» призначила тимчасово виконуючим обов'язки голови «республіки» Дениса Пушиліна.

Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що місце ліквідованого ватажка «Донецької народної республіки» Олександра Захарченка, зайняв Денис Пушилін.

У мережі бурхливо відреагували на цю новину, побажавши новому керівнику «бананової республіки» швидкої смерті, а також назвали його деб*лом.

На сторінці російського «Настоящего времени» в Facebook під новиною про призначення Пушиліна з'явилися коментарі, в яких користувачі мережі обговорили, скільки протримається новий голова на своєму місці.

«Пушилин має при собі клей тримати на всякий випадок. Якщо раптом розлетиться на шматочки, щоб швидко склеїли», «Робіть ваші ставки, панове. В ліфті чи в шинку?», «Джерело влади — Кремль, а хто не згоден — згорає на роботі».

На призначення головою «ДНР» Пушиліна відреагував і відомий журналіст Роман Цимбалюк.

Читайте такожУ Донецьку почалися обшуки в "мінфіні "ДНР"

«Прикольно, але в Москві вибрали найбільш слабкого, який не користується авторитетом, але слухняного Пушиліна. Захарченко (убитий екс-ватажок "ДНР". — ред.) завжди ревнував, що його Москва підтримує і розкидає на переговори в Мінськ, думав навіть обнулити, але обнулили його», — розповів журналіст.

«Якщо хтось виглядає як д*біл і як каже д*біл то він таки д*біл!» — не соромилася в виразах Людмила Рачкова, яка прокоментувала відповідний пост.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на ТАСС, так звана «народна рада «ДНР» призначила тимчасово виконуючим обов'язки голови «республіки» Дениса Пушиліна. Крім того, інформаційні ресурси терористів повідомляють, що на 11 листопада призначено «позачергові вибори голови «ДНР» і парламенту».