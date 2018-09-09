Бойовики на Донбасі застосували міномети калібру 82-мм, гранатомети й кулемети - штаб

Бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Протягом дня бойовики російсько-окупаційних бандформувань 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил, втрат серед українських військових немає.

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"Протягом поточної доби, з 7:00 до 18:00 російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Порушуючи мінські домовленості, сьогодні ворог застосовував міномети калібру 82-мм", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що протягом дня українські позиції були обстріляні в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Південне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутово, Водяне та Лебединське.

По захисниках Кримського вівся прицільний вогонь з озброєння бойової машини піхоти. Позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного бойовики обстріляли з мінометів.

Раніше УНІАН повідомляв, що протягом минулої доби, 8 вересня, бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі, внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.