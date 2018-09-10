До Донецька хоче повернутися колишній "заступник" Стрєлкова "Хмурий", причетний до катастрофи MH17

Сергій Дубинський "Хмурий" підозрюється в причетності до атаки на малайзійський "Боїнг" рейсу МН17.

Колишній "заступник" Гіркіна "Стрєлкова", російський кадровий військовий Сергій Дубинський з позивним "Хмурий" планує повертатися в Донецьк.

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Про це у своєму Telegram-каналі пише пособник терористів Жучковський. "Хмурий планує повернення (або поки просто візит) в Донецьк", - йдеться в його повідомленні.

Журналіст нагадав, що позивний "Хмурий" належить Сергію Дубинскому. Він був "заступником" Стрєлкова і так званим керівником "ГРУ "ДНР".

"Хмурий" залишив "ДНР" в кінці 2015 року (його викликали в РФ на "переговори", а в'їзд назад закрили)", - пише Жучковський.

Раніше Служба безпеки України завершила розслідування щодо російського полковника Сергія Дубинського. Його звинувачують у створенні терористичної організації та участі у війні на Донбасі. Але, крім цього, Дубинський підозрюється в причетності до атаки на малайзійський "Боїнг" рейсу МН17.