Причетного до катастрофи MH17 бойовика "Хмурого" нагороджував особисто Путін - розслідування

Сергій Дубинський підозрюється у причетності до атаки на малайзійський "Боїнг" рейсу МН17, внаслідок чого загинули 298 людей.

Російського полковника Сергія Дубинського, також відомого під позивним "Хмурий", нагороджував особисто президент РФ Володимир Путін.

Журналісти Радіо Свобода поспілкувалися в Україні з людиною, яка обізнана про бойовий досвід Дубинського і його діяльність в угрупованні "ДНР". Це - колишній товариш по службі Дубинського Сергій Тіунов.

"В 1985 році я закінчив строкову службу в радянській армії в розвідувальній роті в Афганістані. В цій же роті, але трохи пізніше служив офіцером Дубинський", - каже Тіунов.

Активно спілкуватися ветерани почали вже з 2000-х років. Спочатку на полковому сайті в інтернеті, а потім і під час особистих зустрічей. Так Тіунов дізнався про багатий бойовий досвід Дубинського.

Читайте такожЗМІ оприлюднили нові докази причетності російського військового "Хмурого" до катастрофи MH17

"Він воював у Першій і Другій Чеченській (війні - ред.), був на Кубі, в Іспанії. Більше того, з його слів, він був помічником президента зі спецназу однієї з африканських країн. Звідки його привезли пораненого і після цього з ним розлучилась дружина, бо сказала, що не хоче, щоб одного разу він сказав, що їде відпочивати, а його привезуть звідти в труні", - розповів Сергій Тіунов.

В одній з розмов, згадує Тіунов, Дубинський навіть похвалився, що колись його нагороджував особисто російський президент.

"Він нагороджений сімома бойовими орденами. Таких не так і багато в Росії. І він мені розказував, що його орденом нагороджував особисто Путін. І було їх там усього двоє. Він і цей режисер - Міхалков. Він отримував цей орден у цивільному варіанті, а Дубинський у бойовому", - розповів колишній товариш по службі Дубинського.

Як зазначає "Радіо Свобода", уряд Нідерландів розпочав підготовку законодавства для суду у справі MH17. Мова про зміни, що допускають судове переслідування осіб, екстрадиція яких неможлива. Сергій Тіунов також їздив до Нідерландів, щоб поділитися інформацією зі слідством. Говорив на цю тему і з Дубинським.

"Загинули цивільні особи. За це повинен хтось відповісти. Сьогодні європейські інституції цим займаються. Ти можеш отримати захист, як свідок. Якщо ти цього не зробиш, будеш співучасником. Він не прийняв такої позиції", - розповідає колишній товариш по службі Дубинського Сергій Тіунов.

Відео: Радіо Свобода Україна

Служба безпеки України завершила розслідування відносно російського полковника Сергія Дубинського. Його звинувачують у створенні терористичної організації та участі у війні на Донбасі. Але, крім цього Дубинський підозрюється у причетності до атаки на малайзійський "Боїнг" рейсу МН17.