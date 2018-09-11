Призабутий терорист Павло Губарєв захотів стати новим ватажком "ДНР"

Бойовик розповів про свої мрії про "возз'єднання" з Росією.

Колишній "народний губернатор" Донбасу Павло Губарєв оголосив про намір стати ватажком самопроголошеної "ДНР". Він заявив, що має програму, команду, а також мрію, тому здатний "виграти" на "виборах" голови "республіки".

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

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"Я йду з нашою спільною мрією. Мрією про щасливе, вільне і багате життя. Мрією про возз'єднання з Росією. Мрією про мирне прекрасне майбутнє", - заявив Губарєв.

Губарєв заявив, що наведе в "ДНР" порядок і забезпечить "гідні зарплати і пенсії". "До нас повернеться наша молодь. Ми побудуємо країну, якою пишатимуться наші нащадки. Я вірю в свій народ. Я вірю в вас. Я вірю в себе", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, ватажок бойовиків "ДНР" Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька. Після цього в "ДНР" почалася боротьба за посаду ватажка: призначеного після Захарченка Трапезнікова назвали незаконним.