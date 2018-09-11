Німеччина намагається врегулювати конфлікт на Донбасі дипломатичними зусиллями - Маас
Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Гайко Маас заявляє, що його країна намагається досягнути урегулювання конфлікту на сході України дипломатичними зусиллями.
Про це Маас сказав в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляється на сайті німецького МЗС.
Зокрема, міністра попросили прокоментувати твердження, що багато криз у світі не можна врегулювати без участі Росії, хоча насправді Росія сама є причиною виникнення цих криз.
"Війна у Сирії, імовірно, завершилася би давно, якби це було метою Росії та інших країн", - заявив Маас.
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Також він погодився, що це ж саме можна сказати стосовно сходу України.
"В обох випадках результат залежить від того, що урегулювання не буде, якщо Росія не співпрацюватиме. Саме тому Німеччина відіграє головну роль у зусиллях, аби урегулювати конфлікти в Україні та Сирії. В обох випадках ми намагаємося чогось досягнути завдяки дипломатичним каналам", - наголосив Маас.
Як повідомляв УНІАН, раніше Маас заявляв, що переговори про скасування санкцій проти Російської Федерації, які запроваджені через її агресію в Україні, можливі лише після реалізації Мінських угод, які покликані мирно врегулювати збройний конфлікт на Донбасі.