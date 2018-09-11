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Німеччина намагається врегулювати конфлікт на Донбасі дипломатичними зусиллями - Маас

22:44, 11 вересня 2018
Війна
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Гайко Маас / REUTERS

Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Гайко Маас заявляє, що його країна намагається досягнути урегулювання конфлікту на сході України дипломатичними зусиллями.

Про це Маас сказав в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляється на сайті німецького МЗС.

Зокрема, міністра попросили прокоментувати твердження, що багато криз у світі не можна врегулювати без участі Росії, хоча насправді Росія сама є причиною виникнення цих криз.

"Війна у Сирії, імовірно, завершилася би давно, якби це було метою Росії та інших країн", - заявив Маас.

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Також він погодився, що це ж саме можна сказати стосовно сходу України.

"В обох випадках результат залежить від того, що урегулювання не буде, якщо Росія не співпрацюватиме. Саме тому Німеччина відіграє головну роль у зусиллях, аби урегулювати конфлікти в Україні та Сирії. В обох випадках ми намагаємося чогось досягнути завдяки дипломатичним каналам", - наголосив Маас.

Як повідомляв УНІАН, раніше Маас заявляв, що переговори про скасування санкцій проти Російської Федерації, які запроваджені через її агресію в Україні, можливі лише після реалізації Мінських угод, які покликані мирно врегулювати збройний конфлікт на Донбасі.

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Теги: #Донбас#Німеччина#війна на Донбасі#Гайко Маас