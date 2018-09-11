Німеччина намагається врегулювати конфлікт на Донбасі дипломатичними зусиллями - Маас

Німецький міністр заявляє, що Німеччина відіграє головну роль у намаганні урегулювати ситуацію на сході України.

Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Гайко Маас заявляє, що його країна намагається досягнути урегулювання конфлікту на сході України дипломатичними зусиллями.

Про це Маас сказав в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляється на сайті німецького МЗС.

Зокрема, міністра попросили прокоментувати твердження, що багато криз у світі не можна врегулювати без участі Росії, хоча насправді Росія сама є причиною виникнення цих криз.

"Війна у Сирії, імовірно, завершилася би давно, якби це було метою Росії та інших країн", - заявив Маас.

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Також він погодився, що це ж саме можна сказати стосовно сходу України.

"В обох випадках результат залежить від того, що урегулювання не буде, якщо Росія не співпрацюватиме. Саме тому Німеччина відіграє головну роль у зусиллях, аби урегулювати конфлікти в Україні та Сирії. В обох випадках ми намагаємося чогось досягнути завдяки дипломатичним каналам", - наголосив Маас.

Як повідомляв УНІАН, раніше Маас заявляв, що переговори про скасування санкцій проти Російської Федерації, які запроваджені через її агресію в Україні, можливі лише після реалізації Мінських угод, які покликані мирно врегулювати збройний конфлікт на Донбасі.