В ЄС узгодили подовження санкцій проти РФ ще на півроку - журналіст

Це рішення має бути підтверджене послами країн-членів ЄС 5 вересня.

Дипломати країн-членів ЄС узгодили подовження персональних санкцій ЄС проти росіян та сепаратистів в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Дипломати ЄС сьогодні вирішили подовжити заборону на отримання віз та заморожування активів ще на шість місяців для політиків з Росії та сепаратистів у Криму та на Донбасі. Захарченко, очевидно, буде вилучений (зі списку – ред.), таким чином, він складатиметься із 154 осіб та 44 компаній", - заявив Йозвяк.

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Журналіст також зазначив, що це рішення має бути підтверджене послами країн-членів ЄС в середу, 5 вересня.

Персональні санкції ЄС були вперше введені 17 березня 2014 року та постійно оновлювались й щораз подовжувались. Наразі вони є чинними до 15 вересня 2018 року. Востаннє санкції оновились 31 липня шістьома компаніями, які будували Кримський міст між анексованим Кримом та російським півостровом Тамань.