этот материал доступен на русском

В ЄС узгодили подовження санкцій проти РФ ще на півроку - журналіст

16:01, 03 вересня 2018
Світ
351 0
Ілюстрація / REUTERS

Дипломати країн-членів ЄС узгодили подовження персональних санкцій ЄС проти росіян та сепаратистів в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Дипломати ЄС сьогодні вирішили подовжити заборону на отримання віз та заморожування активів ще на шість місяців для політиків з Росії та сепаратистів у Криму та на Донбасі. Захарченко, очевидно, буде вилучений (зі списку – ред.), таким чином, він складатиметься із 154 осіб та 44 компаній", - заявив Йозвяк. 

Читайте такожУкраїна і ще три країни приєдналися до санкцій проти 6 компаній за будівництво Керченського мосту

Журналіст також зазначив, що це рішення має бути підтверджене послами країн-членів ЄС в середу, 5 вересня. 

Персональні санкції ЄС були вперше введені 17 березня 2014 року та постійно оновлювались й щораз подовжувались. Наразі вони є чинними до 15 вересня 2018 року. Востаннє санкції оновились 31 липня шістьома компаніями, які будували Кримський міст між анексованим Кримом та російським півостровом Тамань. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#санкції#Євросоюз