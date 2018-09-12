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Наступник "Ташкента" поскаржився на важку економічну ситуацію у "ДНР"

11:41, 12 вересня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

Про це заявив в. о. міністра доходів і зборів" Євген Лавренов, передають "Новости Донбасса".

"Економічна ситуація важка. Це обумовлено, в першу чергу, зовнішніми фактами, невизнаністю "республіки", – сказав Лавренов в інтерв'ю сепаратистському ресурсу.

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Євген Лавренов замінив на посаді голови "міндоходів "ДНР" Олександра Тимофєєва, відомого також як "Ташкент".

Це сталося після того, як 7 вересня Денис Пушилін став новим в. о. ватажка "ДНР".

У той же день стало відомо, що "Ташкент" виїхав до Росії. У "ДНР" його публічно звинуватили у захопленні майна агрофірми, а також автостанцій та заправок.

"Ташкент" був найближчим соратником глави "ДНР" Олександра Захарченка, який був убитий 31 серпня в Донецьку.

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Теги: #ДНР#Донецьк#Замах на Тимофєєва