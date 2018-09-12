Був спортсменом, вступив до коледжу: на Донбасі загинув 20-річний військовий

У рідній Шостці оголосили триденний траур за військовим. Боєць воював у 58 окремій мотопіхотній бригаді.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув 20-річний боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади Ярослав Бугаєвський.

Про це у Facebook повідомив міський голова Шостки - рідного міста Ярослава. У пам'ять захисника в місті оголошено траур.

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"В зоні проведення ООС героїчно загинув шосткинець, боєць 58 окремої мотопіхотної бригади Ярослав Бугаєвський. Йому було всього 20 років. Юнак навчався в школі №12, потім успішно склав іспити до Шосткинського хіміко-технологічного коледжу. Не закінчивши навчання, Ярослав вступив до лав Збройних Сил України, вирушив на Схід захищати Батьківщину. Ярослав Бугаєвський був людиною з активною життєвою позицією, мав численні спортивні здобутки (медалі, чорний пояс з айкібу до). Завжди чуйно ставився до родичів, допомагав друзям", - написав міський голова.

В місті оголошено траур на найближчі 3 дні.

Раніше повідомлялося, що у зоні проведення ООС на Донбасі загинув водій-санітар 59-ї окремої мотопіхотної бригади Валентин Белінський.