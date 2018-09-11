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На Донбасі загинув український волонтер (фото)

13:11, 11 вересня 2018
Війна
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Волонтер загинув у зоні бойових дій / фото facebook.com

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Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла Лілея Івасик. За її словами, загиблий був уродженцем Вінниці.

"З 2014-го Валентин був волонтером, здійснив близько сотні гуманітарних поїздок на передову", - розповіла вона.

Як повідомляв прес-центр ООС, на Донбасі бойовики вели обстріл з БМП і гранатометів, один український військовий загинув.

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Теги: #смерть#Донбас#волонтер