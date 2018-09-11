На Донбасі загинув український волонтер (фото)
13:11, 11 вересня 2018Війна
2028 0
Валентин Белінський був волонтером з 2014 року.
Волонтер загинув у зоні бойових дій / фото facebook.com
У зоні проведення ООС на Донбасі загинув водій-санітар 59-ї окремої мотопіхотної бригади Валентин Белінський.
Читайте такожНа Донбас в'їхала автомобільна колона з Росії - волонтер
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла Лілея Івасик. За її словами, загиблий був уродженцем Вінниці.
"З 2014-го Валентин був волонтером, здійснив близько сотні гуманітарних поїздок на передову", - розповіла вона.
Як повідомляв прес-центр ООС, на Донбасі бойовики вели обстріл з БМП і гранатометів, один український військовий загинув.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter