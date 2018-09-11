На Донбасі загинув український волонтер (фото)

Валентин Белінський був волонтером з 2014 року.

У зоні проведення ООС на Донбасі загинув водій-санітар 59-ї окремої мотопіхотної бригади Валентин Белінський.

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Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла Лілея Івасик. За її словами, загиблий був уродженцем Вінниці.

"З 2014-го Валентин був волонтером, здійснив близько сотні гуманітарних поїздок на передову", - розповіла вона.

Як повідомляв прес-центр ООС, на Донбасі бойовики вели обстріл з БМП і гранатометів, один український військовий загинув.