Офіцер показав, як ЗСУ влаштували "гарний феєрверк" на позиціях окупантів (відео)

На кадрах можна побачити ворожу зенітну установку, яка димить, палає та час від часу вибухає.

У мережі показали яскраве відео знищення техніки окупантів на Донбасі. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц. Читайте такожЗагострення на Донбасі: бойовики вели вогонь з БМП і гранатометів, поранено двох українських військових На кадрах видно ворожу зенітну установку, яка димить, палає та час від часу вибухає. «Відео яке можна дивитися вічність. Приємні кадри без перебільшення. В результаті провокаційних дій російсько-терористичних військ на передньому краї катався Камаз з встановленою ЗУ-23, а коли він трохи розворушив рій воїнів ОС, в його сторону вилетіло одне жало. Гарний феєрверк вийшов на позиціях окупантів», – йдеться в повідомленні офіцера.

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