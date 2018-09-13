Офіцер показав, як ЗСУ влаштували "гарний феєрверк" на позиціях окупантів (відео)
09:45, 13 вересня 2018Війна
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На кадрах можна побачити ворожу зенітну установку, яка димить, палає та час від часу вибухає.
ЗСУ знищили техніку бойовиків / скріншот
У мережі показали яскраве відео знищення техніки окупантів на Донбасі.
Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц.
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На кадрах видно ворожу зенітну установку, яка димить, палає та час від часу вибухає.
«Відео яке можна дивитися вічність. Приємні кадри без перебільшення. В результаті провокаційних дій російсько-терористичних військ на передньому краї катався Камаз з встановленою ЗУ-23, а коли він трохи розворушив рій воїнів ОС, в його сторону вилетіло одне жало. Гарний феєрверк вийшов на позиціях окупантів», – йдеться в повідомленні офіцера.
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