Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували 215 вибухів на Донбасі

Зокрема, близько 130 вибухів документовано на Донеччині, і 85 - на Луганщині.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що за добу зафіксувала у Донецькій і Луганській областях 215 вибухів.

Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 11 вересня до 19:30 12 вересня, опублікованому на сайті ОБСЄ сьогодні.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 130 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (24 вибухи)", - зазначається у звіті.

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Зокрема, на Донеччині порушення зафіксовані в районі Світлодарська, Донецької фільтрувальної станції, Кам'янки, Ясинуватої, Чермалика та Пищевика.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень припинення вогню, включаючи 85 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (шість вибухів)", - заявили спостерігачі.

Раніше УНІАН повідомляв, що координатор ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Тоні Фріш в ході свого візиту на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей з 6 до 12 вересня відвідав десять українських заручників, які незаконно утримуються контрольованими Росією бойовиками.